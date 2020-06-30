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Грант до $350: Переселенцы и жители Донбасса могут улучшить свое профобразование

30.06.20 17:12

Датский Совет по делам беженцев – Датская Группа по разминированию (DRC-DDG) объявила грант на получение дополнительного образования. Грант рассчитан на внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и местных жителей Донецкой и Луганской областей. Об этом сегодня, 30 июня, сообщили в DRC-DDG.

«Эта программа призвана улучшить профессиональные навыки участников, диверсифицировать их источники дохода и стабилизировать жизнь благодаря дополнительному обучению», – пояснили в DRC-DDG.

Размер индивидуальных грантов – до $350, которые можно направить на прохождение курсов, тренингов и получение профессионального образования.

Стать участником программы могут ВПЛ, а также местные жители, зарегистрированные и проживающие на территории Донецкой и Луганской областей.

Критерии отбора участников программы:

  • аргументированная мотивация в получении новых или улучшении существующих профессиональных навыков;
  • понимание заявителем схемы практического применения полученных навыков;
  • желательно наличие у заявителя опыта работы, связанного с получением новых или улучшение существующих профессиональных навыков;
  • готовность заявителя покрыть не менее 20% затрат на обучение за счет собственных средств;
  • наличие квалифицированного и сертифицированного поставщика соответствующих услуг;

«Предпочтение будет отдаваться заявителям, семьи которых имеют социальную или финансовую уязвимость. Также преимущество будет отдано тем заявкам, которые направлены на сохранение или диверсификацию источников дохода заявителя в условиях эпидемиологической ситуации в стране», – дополнили в DRC-DDG.

Подать заявку можно по ссылке: https://lap.drc.ngo/title/vet

Дополнительная информация:

  • отдел по коммуникациям: 38 (093) 985-71-63; +38 (097) 242-12-13; press-ukraine@drc.ngo;
  • (063) 952-56-34 Марина (южные районы Донецкой области);
  • (073) 066-53-38 Михаил (Луганская область, северные районы Донецкой области);
  • (093) 037-29-03 Александр (Луганская область, северные районы Донецкой области).

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