Грант до $350: Переселенцы и жители Донбасса могут улучшить свое профобразование

Датский Совет по делам беженцев – Датская Группа по разминированию (DRC-DDG) объявила грант на получение дополнительного образования. Грант рассчитан на внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и местных жителей Донецкой и Луганской областей. Об этом сегодня, 30 июня, сообщили в DRC-DDG.
«Эта программа призвана улучшить профессиональные навыки участников, диверсифицировать их источники дохода и стабилизировать жизнь благодаря дополнительному обучению», – пояснили в DRC-DDG.
Размер индивидуальных грантов – до $350, которые можно направить на прохождение курсов, тренингов и получение профессионального образования.
Стать участником программы могут ВПЛ, а также местные жители, зарегистрированные и проживающие на территории Донецкой и Луганской областей.
Критерии отбора участников программы:
- аргументированная мотивация в получении новых или улучшении существующих профессиональных навыков;
- понимание заявителем схемы практического применения полученных навыков;
- желательно наличие у заявителя опыта работы, связанного с получением новых или улучшение существующих профессиональных навыков;
- готовность заявителя покрыть не менее 20% затрат на обучение за счет собственных средств;
- наличие квалифицированного и сертифицированного поставщика соответствующих услуг;
«Предпочтение будет отдаваться заявителям, семьи которых имеют социальную или финансовую уязвимость. Также преимущество будет отдано тем заявкам, которые направлены на сохранение или диверсификацию источников дохода заявителя в условиях эпидемиологической ситуации в стране», – дополнили в DRC-DDG.
Подать заявку можно по ссылке: https://lap.drc.ngo/title/vet
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- (093) 037-29-03 Александр (Луганская область, северные районы Донецкой области).