С 1 июля Укрзализныця переводит сотрудников на неполную рабочую неделю

С 1 июля «Укразализныця» переводит часть сотрудников на четырехдневную рабочую неделю. Об этом сегодня, 30 июня, сообщил и.о. председателя правления АО «Укрзализныця» Иван Юрик во время встречи с представителями профсоюзов компании, передает пресс-служба УЗ.

Как отмечается, в первую очередь, на «четырехдневку» отправятся сотрудники аппаратов управлений центрального офиса «Укрзализныци», региональных филиалов и инженерно-технические работники.

«Сотрудников, работающих по скользящему графику, занятых на работах капитального характера (реконструкции и капитальном ремонте пути, стрелочных переводов, искусственных сооружений), а также работах по ремонту, обслуживанию и наладке основного технологического оборудования, по непосредственной перевозке грузов и пассажиров и их обслуживанию, введение неполной рабочей недели не коснется», – заверил Иван Юрик.

Он напомнил, что на сегодня в АО «Укрзализныця» наработан и внедряется ряд антикризисных мер для скорейшего преодоления последствий пандемии коронавируса. Также во исполнение закона Украины, которым ограничен уровень оплаты руководителей госкомпаний, на период карантина размер зарплаты членов правления «Укрзализныци» приведен к не превышающему 10 минимальных зарплат, а заработные платы всех топ-менеджеров центрального аппарата снижены на 25%.

Глава компании отметил, что сокращение рабочей недели для отдельных работников – это «вынужденный шаг», о котором было заранее сообщено работникам в конце апреля этого года, за 2 месяца до введения. Уже в конце августа этого года компания вернется к пересмотру срока действия этого решения.