Из-за Минских соглашений: ЕС продлил санкции в отношении России еще на полгода

Европейский Союз утвердил решение продлить санкции, введенные по причине дестабилизации ситуации в Украине, в отношении конкретных секторов экономики Российской Федерации еще на 6 месяцев, до 31 января 2021 года. Такое решение было принято 29 июня, передает «Интерфакс – Украина».

«Это решение следует за последней оценкой состояния выполнения Минских соглашений, которое должно было быть выполнено к 31 декабря 2015 года, которая была дана на видеоконференции лидеров Европейского Совета 19 июня 2020 года. Учитывая, что полная реализация Минских соглашений еще не достигнута, лидеры ЕС приняли политическое решение о продлении экономических санкций против России», – сказано в сообщении.

В ЕС напомнили, что эти ограничительные меры были первоначально введены в 2014 году с учетом дестабилизирующих действий России против Украины и направлены на финансовый, энергетический и оборонный секторы, а также на область товаров двойного назначения.

Санкции ограничивают доступ к первичным и вторичным рынкам капитала ЕС для некоторых российских банков и компаний, и запрещают формы финансовой помощи и посредничества в отношении российских финансовых институтов.

Эти меры также запрещают прямой или косвенный импорт, экспорт или передачу военной техники и устанавливают запрет на товары двойного назначения, которые могут использоваться в военных целях или использоваться военными конечными пользователями в России.

Санкции еще больше ограничивают доступ России к некоторым чувствительным технологиям, которые могут быть использованы в российском энергетическом секторе, например, при добыче и разведке нефти.