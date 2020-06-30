Ремонт автодороги между Станицей Луганской и Северодонецком выполнен на 80%

Работы по ремонту автодороги от Северодонецка до Станицы Луганской проведены на 80%. Об этом сегодня, 30 июня, сообщил начальник Службы автомобильных дорог в Луганской области Павел Цубер, передает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Он отметил, что данный объект входит в программу «Большая стройка». Сдать дорогу в эксплуатацию планируют 1 августа, при этом все дорожные работы должны завершиться уже 15 июля.

«Дороги строятся с устройством основания, то есть после фрезерования укладывается 150 мм цементно-песчаной смеси с добавлением битумной эмульсии. И только после этого начинается процесс нанесения асфальтовых слоев», – сообщил руководитель облавтодора.

Что касается следующих ремонтов, Павел Цубер назвал автодороги Новоайдар – Старобельск, Старобельск – Меловое, Северодонецк – Золотое, а также участок от Лисичанска до границы с Донецкой областью в направлении Бахмута.

В настоящее время финансирование подтверждено на работы на участках дорог от Северодонецка до Станицы Луганской и до Золотого.

По словам Павла Цубера, по другим дорогам есть 90-процентная вероятность, что ремонты начнутся в этом году.

«С подрядными организациями была договоренность о трудоустройстве местных жителей для выполнения ремонтов. В целом уже устроено более 250 сотрудников», – добавил он.

Также руководитель облавтодора сообщил, что сейчас выполняются проектные работы по ремонту так называемого Старобельского треугольника.