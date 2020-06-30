Заблудившегося вблизи КПВВ «Новотроицкое» ефрейтора «ДНР» взяли под стражу

Участнику незаконных вооруженных формирований «ДНР», которого украинские пограничники задержали в районе поселка Березовое (Марьинский р-н, Донецкая обл.), взяли под стражу на 2 месяца. Об этом сегодня, 30 июня, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Досудебным расследованием установлено, что с 3 октября 2018 года мужчина проходил службу в звании рядового в батальоне территориальной обороны НВФ РФ с постоянным местом дислокации в с. Сигнальное Марьинского района Донецкой области», – говорится в сообщении.

По ходатайству прокуратуры судом избрана мера пресечения в виде содержания участника НВФ «ДНР» под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения залога в размере 630 300 грн. Мужчина обоснованно подозревается в участии в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины).

В данное время досудебное расследование продолжается. Проверяется причастность подозреваемого к совершению преступления, предусмотренного ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УК Украины.

Напомним, 22 июня этого года пограничники обнаружили 20-летнего парня на контрольном пункте «Березовое 2» недалеко от КПВВ «Новотроицкое». Он попытался скрыться, но это ему не удалось.

Во время личного досмотра при задержании у него обнаружили и изъяли паспорт и военный билет «ДНР», удостоверение «Фонда ветеранов боевых действий и участников вооруженных конфликтов ДНР», контракт о прохождении военной службы, заключенный с так называемым «министерством обороны ДНР» и форму российского образца.