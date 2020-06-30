На Луганщине ранены двое бойцов ВСУ

Сегодня, 30 июня, рядом с селом Новозвановка (Луганская обл.) в результате обстрела получили осколочные ранения двое военнослужащих Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает штаб Операции Объединенных сил.

«Эвакуационной техникой пострадавших воинов оперативно доставили в военно-медицинское учреждение и предоставили надлежащую медицинскую помощь», – отметили в штабе.

Уточняется, что противник вел огонь из минометов 120-го калибра, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Украинские военные открыли огонь в ответ «для подавления вражеской активности». Потери противника уточняются.