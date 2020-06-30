Ночевали на асфальте: В «ДНР» рассказали о людях, которые живут в палатках на обсервации (Фото)

Сейчас в «ДНР» на обсервации находятся 288 человек, которые на днях прибыли с подконтрольной Украине территории. 14-дневная обсервация проходит в Донецке на базе больницы профзаболеваний.

Главврач больницы Елена Ляшенко напомнила, что люди поступали двумя партиями.

25 июня в «ДНР» через КПП «Еленовка» прибыли 233 человек, которые были в разрешительных списках на въезд в «республику». Их разместили в палаты в здании больницы.

27 июня в «ДНР» пропустили еще 55 человек, которых не было в разрешительных списках, и которых из-за этого не пропускали в «республику» и они несколько суток ночевали в «буферной» зоне перед КПП. Для прибывших 27 июня около здания больницы разбили палаточный городок, так как мест в больнице уже не было, а «смешивать» группы, согласно правил, нельзя.

«Для тех, которые прибыли 25 июня, уже проведены определенные исследования: общий анализ крови и мочи, кардиограммы, многие прошли рентген легких. Людям, которым понадобилось обследование по дополнительным заболеваниям, уже прошли осмотр специалистов, при необходимости им назначено лечение, лечение уже начали», – рассказала Ляшенко.

По ее словам, у тех, кто прибыл во второй партии 27 июня, состояние относительно удовлетворительное. Главное, что они уже успокоились и не скандалят. «Они все уже отдохнули. Они уже на позитиве, уже нет тех бурных эмоций, которые были в первые минуты. Потому что после такой долгой разлуки с родными, они все хотели быть на самоизоляции дома, хотели общаться с родными. Но, закон есть закон, и их отправили на 14-дневную обсервацию», – констатировала главврач.

«В том числе на обсервации у нас находятся 11 детей из первой партии и 1 из второй. Их осмотрели врачи республиканской детской клинической больницы. Дети не вызывают опасений, они все здоровы. Семьи с детьми живут в отдельных палатах», – дополнила Ляшенко.

Для проживающих в мобильном госпитале в одной из палаток обустроили душ, в другой – столовую. Повара показали обед – борщ, плов, салат из вареной свеклы и стакан компота. Они пояснили, что столовая работает в режиме «раздаточной»: приходят жители отдельных палаток, им выдают порции и они с ними возвращаются в свои палатки.

Жители неподконтрольной украинской власти части Донетчины рассказали, что обращались в «ДНР» для получения пропуска на пересечение линии разграничения. Но, как оказалось, из-за ограниченности мест для обсервации разрешение получили только около 200 человек. Поэтому остальные были вынуждены пересекать КПП на свой страх и риск.

Так, в палатках проживают двое парней родом их Харцызска. Они возвращались из-за границы (первый – с Польши, второй – из Литвы), где до наступления карантина 5 месяцев были на заработках.

«21 июня объявили, что делают списки. И мы подали документы. Но их долго рассматривали, и мы не получили подтверждения. Как я понял, просто не было мест в больнице для обсервации. Поэтому подтвердили лишь какое-то количество людей. И мы решили поехать так, надеялись, что в "ДНР" пропустят. Но когда мы уже оказались [в буферной зоне перед КПП "Еленовка"], то возвращаться в Украину уже не было смысла. У нас просто не было денег, чтобы снять жилье в Украине. А так: что тут мы жили на улице, что там на КПВВ мы бы были на улице», – объясняет житель Харцызска.

Житель Харцызска

«В первый день мы не прошли, вернулись и ночевали на украинском КПВВ. Потом в соцсетях прошла информация, что первые, которые не прошли в "ДНР", их потом уже пропустили и посадили на обсервацию. Поэтому 26 июня мы рискнули и пошли. У КПП "Еленовка" мы были уже в 8:30, нас не пропустили, в течение дня подходили иные люди. И нам всем пришлось ночевать там на блокпосту», – рассказал второй.

Житель Харцызска

Парни отметили, что спать пришлось прямо на асфальте, «у нас не было возможности куда-то пойти, а у военных не было возможности нам что-то дать». «Нам предлагали вернуться на украинский блокпост. А смысл?», – добавили они.

У мужчин была надежда, что из-за нехватки мест в больнице их направят домой на самоизоляцию. Тем более, что возвращающихся из России в «ДНР» не отправляют на обсервацию. «Ну, надеялись, что будем дома и что будет приходить участковый с проверкой, или еще кто-то. Но теперь нам главное, что мы дома», – резюмировали парни.

Напомним, что люди, которых после пересечения пропускного пункта «ДНР» в Еленовке поместили на двухнедельную обсервацию, рассказали в соцсетях, как на самом деле все происходило и в каких условиях они находятся.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube