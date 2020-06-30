Акция протеста горняков: В Офисе президента обещают погасить задолженность по зарплате шахтеров

Сегодня, 30 июня, заместитель руководителя Офиса президента Украины Юлия Ковалив встретилась с шахтерами, которые проводили акцию протеста на улице Банковой в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Во встрече приняли участие представители шахтерских организаций, в частности председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец. Среди участников акции, состоявшейся под Офисом президента, – шахтеры ряда угольных предприятий Донетчины, представители шахт Львовско-Волынского бассейна.

Юлия Ковалив отметила, что в соответствии с заданием президента Владимира Зеленского осуществляется постоянный мониторинг ситуации в угольной отрасли для оперативного реагирования на возникающие проблемы. В частности, на прошлой неделе состоялось совещание с представителями правительства, по результатам которого в пятницу Кабинет министров принял необходимые решения для выделения из бюджета около 340 млн грн для погашения задолженности по заработной плате работникам всех государственных шахт. По ее словам, была задержка лишь с одной шахтой, которая получит средства сегодня.

«По состоянию на сегодняшний день задолженность, которая была накоплена с начала года, должна была быть погашена. Правительство приняло все необходимые решения за очень короткий срок», – констатировала Юлия Ковалив.

Она подчеркнула, что Владимир Зеленский поставил задачу по недопущению в дальнейшем накопления задолженности по выплате заработной платы, а также по восстановлению нормальной работы шахт и наращиванию экспорта электроэнергии.

В то же время глава НПГУ Михаил Волынец сообщил в Facebook, что долги перед шахтерами не погашены.

«Госпожа заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив об этом сегодня слышала – оперативные данные от Минэнерго от 30.06.2020 (сегодня) свидетельствуют о долге перед шахтерами в объеме 539,72 млн грн. Уже завтра, 1 июля, к этой сумме добавится еще 500 млн грн и общий долг перед горняками составит более миллиарда гривен... Еще более 100 млн грн недополучили работники шахты "Краснолиманская", которых статистика упрямо игнорирует», – подчеркнул Волынец.

Он сообщил, что начатая сегодня в Киеве акция протеста шахтеров будет бессрочной.

«Против системного накопления задолженности перед горняками, за стабильную работу угледобывающих предприятий, за развитие угольных регионов, против российского лобби в отечественной энергетике! Решения по вопросам энергетической безопасности должны быть системными, а не решаться от случая к случаю», – резюмировал Михаил Волынец.

Ранее сообщалось, что 30 июня горняки шахт Донецкой области начинают в Киеве акцию протеста. Работники угольных объединений «Мирноградуголь», «Добропольеуголь», «Селидовуголь» выехали в столицу.