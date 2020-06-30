Под контролем Киселева: Латвия призывает ЕС запретить канал Russia Today

В Латвии запретили трансляцию семи российских телеканалов группы RT, которая раньше действовала под брендом Russia Today. Как поясняет Национальный совет по электронным СМИ, это было сделано, так как данные каналы «находятся под фактическим контролем и единоличным надзором» российского пропагандиста Дмитрия Киселева, который находится под санкциями ЕС, передает «Delfi.lv».

Речь идет о телеканалах «RT», «RT HD», «RT Arabic», «RT Spanish», «RT Documentary HD», «RT Documentary», «RT TV». Согласно докладу спецслужб Латвии, они являются самыми влиятельными каналами ведущейся Россией пропаганды в странах Запада.

«Полученные нами доказательства очень серьезные, и мы призовем регуляторы всех государств ЕС последовать нашему примеру и запретить RT на своей территории. Для таких программ нет места ни в Латвии, ни в Евросоюзе», – отметил председатель Нацсовета Ивар Аболиньш.

Напомним, что племянник российского тележурналиста Дмитрия Киселева воевал на Донбассе на стороне «ДНР». При этом старший брат Киселева ненавидит Россию.

После «ДНР» племянник Сергей (гражданин Германии) вернулся на родину, и от пережитого на Донбассе ушел в монахи. По «монашеским делам» он направился в Болгарию, где его арестовали весной 2018 года и выслали в Германию.

В итоге, в Германии состоялся суд, Сергея приговорили к 2 годам и 3 месяцам заключения за подготовку к участию в боевых действиях на востоке Украины. Основой доказательной базы стало интервью Дмитрия Киселева, в котором журналист рассказал, что его племянник поехал воевать в «ДНР» и участвовал в боях «где-то под Горловкой».