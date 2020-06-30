«Карантинное» ВНО: Более 16 тысяч человек прошли тестирование по украинскому языку на Донетчине и Луганщине (Фото)

Сегодня, 30 июня, более 16 тыс. человек приняли участие в тестировании по украинскому языку и литературе в рамках внешнего независимого оценивания (ВНО-2020) в Донецкой и Луганской областях, передают «Донецкие новости».

На Донетчине тестирование прошло в 72 подготовленных пунктах, расположенных в Бахмуте, Волновахе, Доброполье, Константиновке, Краматорске, Курахово, Мариуполе, Покровске, Селидово, Славянске.

«Из 15 938 зарегистрированных лиц в нем приняли участие 11 597 человек (72,8%). Из них – 121, проживающих на временно оккупированной территории. Организован подвоз 2,4 тыс. человек к пунктам тестирования», – сообщили в Донецкой облгосадминистрации.

Для проведения ВНО были приняты все необходимые меры по безопасности. На входе медицинские работники измеряли температуру тела, проводилась обработка рук дезинфицирующими средствами, а участники тестирования придерживались безопасной социальной дистанции.

Фото: пресс-служба Донецкой ОГА

На Луганщине в день проведения тестирования на пункты прибыли 4 444 участника, что составляет 74,1% от общего количества зарегистрированных.

«Это – самый массовый экзамен и массовое внешнее независимое оценивание – украинский язык и литература. У нас сегодня в Луганской области работает 26 пунктов тестирования. Зарегистрировался 6 001 человек. На украинский язык и литературу. 369 – это дети с оккупированной территории», – прокомментировал директор департамента образования и науки Луганской ОГА Юрий Стецюк для «Hromadske».

В Луганской области работали 26 пунктов тестирования по украинскому языку и литературе в городах Северодонецк, Рубежное, Лисичанск, Старобельск, Попасная, Сватово, пгт Беловодск, Новоайдар и поселке Широкий Станично-Луганского района. Для создания безопасных условий для участников и персонала все пункты в полном объеме были оснащены защитными и дезинфицирующими средствами.