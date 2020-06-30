Первая леди постепенно выздоравливает от коронавируса, но все еще в больнице

Жена президента Владимира Зеленского Елена продолжает лечение в стационаре одной из киевских больниц, ее состояние здоровья постепенно улучшается. Об этом сегодня, 30 июня, сообщает пресс-служба Офиса президента.

«Елена Зеленская продолжает лечение от COVID-19 и вызванной им двусторонней полисегментарной пневмонии в стационарном отделении киевской больницы. Первая леди чувствует себя лучше и постепенно выздоравливает, но все еще продолжает антибактериальную терапию и находится в изоляции под наблюдением врачей», – говорится в сообщении.

Напомним, 16 июня супруга президента Украины Елена Зеленская была госпитализирована после заражения COVID-19. При этом проведенные ПЦР-тесты на COVID-19 у Владимира Зеленского и детей показали отрицательный результат.