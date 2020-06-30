Можно с 1 июля: Как переселенцу изменить места голосования на осенних выборах (Инструкция)

1 июля внутренне перемещенные лица (ВПЛ) смогут подать заявку на изменение места голосования на местных выборах, которые запланированы на октябрь. Об этом сообщает БФ «Право на защиту» («Право на захист»).

«Почему это важно? Уже более 6 лет переселенцы проживают в новых громадах, однако не могут влиять на их жизнь, не могут голосовать на местных выборах. Фактически ВПЛ привязаны к временно оккупированным территориям, пока не зарегистрируют новое место жительства на подконтрольной территории. При этом в новых громадах ВПЛ живут, работают, платят налоги», – отмечают правозащитники.

Согласно новому Избирательному кодексу, теперь переселенцы смогут голосовать на местных выборах и выбирать тех кандидатов, которые будут представлять их интересы, помогать решать насущные проблемы.

В организации «Опора» добавляют, что данные изменения касаются всех мобильных групп – в том числе внутренних трудовых мигрантов. «По официальной статистике, мобильных внутри страны граждан на сегодня более 5 млн: 1,4 млн внутренне перемещенных лиц; больше 1 млн людей, которые не имеют зарегистрированного места жительства; 3,3 млн так называемых "трудовых мигрантов", которые имеют место регистрации в одном населенном пункте, а реально живут в другом», – уточнили в «Опоре».

Общественники отмечают, что смена места голосования – процедура длительная, но ее не придется повторять перед каждыми выборами, если человек не изменит место жительства.

Изменить избирательный адрес, чтобы проголосовать на местных выборах уже этой осенью, можно будет только с 1 июля по 9 сентября включительно.

При этом сменить место голосования можно несколькими путями:

обратиться лично в местный отдел ведения Государственного реестра избирателей (ГРИ); подать бумажное заявление об изменении избирательного адреса через уполномоченное лицо; в режиме онлайн.

С 1 июля надо прийти в

Через отдел ведения ГРИ по фактическому месту жительства:

найти свой отдел ДРВ можно по ссылке;

подать заявление и копию документа, подтверждающего отношение к указанному адресу. С собой иметь паспорт (или временное удостоверение, если гражданство приобретено лишь недавно). Подтверждающим место проживание документом может стать: договор аренды жилья; документ об осуществлении избирателем предпринимательской деятельности по определенному адресу; документ о праве собственности на жилье; справка ВПЛ; документ об осуществлении избирателем ухода за лицом, место жительства которого зарегистрировано по определенному адресу; документ о пребывании избирателя в браке или в родственных отношениях с лицом, место жительства которого зарегистрировано по определенному адресу.



в ответ на заявление в течение 15 дней отдел ведения ГРИ должен сообщить, что избирательный адрес был изменена.

После получения сообщения об изменении избирательного адреса можно увидеть обновленную информацию в Реестре, зайдя в «Личный кабинет избирателя» на сайте ГРИ. В разделе «Проверка включения» нужно ввести свои персональные данные, ввести код подтверждения, который придет на электронную почту. После этого следует также отследить номер и адрес новой участке, относится к новой адреса. Это можно сделать здесь.

В день голосования, 25 октября 2020, надо будет прийти на новый избирательный участок, который относится к новому адресу, и проголосовать. Это можно будет сделать с 8:00 до 20:00, имея с собой паспорт гражданина Украины.

С помощью уполномоченного лица:

это процедура для маломобильных групп, например, лиц с инвалидностью и т.п.;

уполномоченному лицу предстоит пройти тот же путь подачи заявления в бумажном виде с единственной разницей – это лицо должно иметь при себе именно свой паспорт, а также доверенность, выданную избирателем, чей избирательный адрес будут менять, заверенную в соответствии с требованиями законодательства.

При онлайн-режиме подается электронное заявление:

процедура доступна только на официальном сайте ГРИ;

воспользоваться ею можно будет только при наличии электронной цифровой подписи;

заявление создается на сайте путем заполнения формы;

к заявлению нужно загрузить подтверждающий документ об указанном адресе;

ответ о смене адреса голосования или отказ в этом придет на указанный в заявлении адрес электронной почты.

Еще одна новация Избирательного кодекса – возможность определить свой избирательный адрес, если нет зарегистрированного места жительства. Есть три основных подходов для таких людей, чтобы определить избирательный адрес: