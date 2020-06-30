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Прибыв из России: В «ДНР» показали бланки согласия на прохождение самоизоляции (Фото)

30.06.20 20:29
КПП «Успенка» / Фото из открытых источников
КПП «Успенка» / Фото из открытых источников

В «ДНР» люди, которые приезжают из России, должны пройти 14-дневную самоизоляцию дома. Для этого на «таможенном пункте» они должны заполнить бланк согласия на карантин, передают «Донецкие новости».

Данный бланк выдается на «республиканском» контрольно-пропускном пункте:

  • всем въезжающим из России;
  • всем выезжающие в Россию в качестве предупреждения, что при возвращении они направятся на самоизоляцию.

При этом на самоизоляцию не отправляют людей, которые едут в Россию на получение паспорта РФ или голосовать за изменения в Конституцию РФ и возвращаются в «ДНР» этим же днем. Но как сообщают местные жители, в таких случаях при выезде все равно приходится заполнять бланк согласия – на случай, если вдруг в этот день не вернешься обратно.

«При въезде в ДНР на таможенном пункте необходимо подойти к окошку МВД, где сотрудник вносит в базу тех, кто обязан соблюсти режим 14-дневной самоизоляции по прибытию из РФ», – рассказала одна из жительниц Донецка.

Образец заполнения бланка согласия на КПП «Успенка»

Как сообщалось ранее, прибывших в «ДНР» с подконтрольной Украине территории, в отличие от приехавших из РФ, направляются на 14-дневную обсервацию в больницу Донецка.

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