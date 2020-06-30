Нюхал одеколон: Переболевший коронавирусом рассказал о своих ощущениях

Киевлянин Андрей Асин – один из тех, кто переболел вирусом COVID-19. О своем опыте лечения и выздоровления он рассказал «Громадському радіо».

– Началось все так: я начал чувствовать себя немного нехорошо, ломота в костях – такое ощущение, что начинается грипп, один в один. Меряю температуру – 36,6. Но ощущение начала болезни есть. И так 2 дня у меня не было температуры, хотя я вычитал, что при коронавирусе должно быть высокая температура.

Через 2 дня температура поднялась до 37,3 – небольшая такая. И такой: о, наконец-то появилась температура, и я уже тогда точно понял, что заболел. Такая температура держалась 2-3 дня, а потом в течение 2 недель – в районе 37,5 – 37,7.

Первые ощущения – температура и слабость.

Кроме того, я вычитал, что при вирусе COVID-19 исчезает обоняние. И я каждый день подходил к полочке, где у меня стоял одеколон, и нюхал. Сначала запах чувствовал: нормально, значит, не коронавирус. Обоняние исчезло где-то на 3-4 день. То есть появилась температура и через день исчезло обоняние. Я беру бутылочку одеколона, нюхаю, а запаха нет. Брызгаю на руку, вижу могрое пятно – а запаха его не чувствую. Тогда я понял, что это может быть что-то серьезное.

Я пришел к врачу, рассказал ему симптомы, правда, заметил, что температура небольшая. Он предложил пройти мне тест. Я настаивал, что стоит сдать тесты всей моей семье, так как и у жены тоже исчезло обоняние. Мы пришли все (я, жена и сын) сдавать тесты. Однако сделали тест только мне – сказали, что не хотят тратить ресурсы.

Результаты моего теста ждали неделю, и он пришел положительный. И мне тогда сказали: вы – болен.

Что касается контактных лиц. Фактически наша семья была на самоизоляции, мы ни с кем не общались. За неделю до всего этого я заезжал на работу, буквально на полчаса. Как только узнал диагноз, перезвонил на работу, что так, мол, и так – кто со мной общался, лучше сделать тест. Хотя я к тому времени неделю на работе не был уже. Но 4 коллеги сделали тесты и результаты были отрицательными, т.е. – здоровы.

Лечился как при обычной простуде: чай с эхинацеей, настои трав, врач прописал препараты для поддержания иммунитета, ведь лекарств от этой болезни нет. Поэтому я просто много пил жидкости.

Чувствовал я себя плохо примерно неделю или дней 10. Была сильная слабость и желание лежать и ничего не делать. Но и после того, как я стал чувствовать себя лучше, когда появились силы, все равно еще дней 5 держалась температура.

Очень странным оказалось то, что через 2 недели всей семье сделали тесты, и у всех они оказались отрицательными, хотя моя жена и сын все это время контактировали со мной в одной квартире. То есть, наверное, они все переболели вместе со мной, ведь есть случаи, когда люди болеют коронавирусом и ничего не чувствуют.

Что я могу посоветовать? Соблюдать карантин и обязательно мыть руки всеми антисептиками в магазинах или в тех помещениях, где вы бываете. Потому что, по моему мнению, этот вирус не так передается при разговоре, как через контакт.