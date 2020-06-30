На Луганщине 59 спортсменам назначили стипендию из областного бюджета

Во втором полугодии 2020 года 59 ведущих и перспективных спортсменов Луганщины получат областные стипендии. Об этом сегодня, 30 июня, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

В распоряжении главы ОГА о назначении стипендий, в частности, говорится, что для поддержки и стимулирования развития спорта высших достижений областная стипендия в размере 3243 грн назначена десяти ведущим спортсменам из состава сборных команд Украины по олимпийским видам спорта.

«Это – участница Олимпийских игр 2016 года по легкой атлетике, участники и призеры чемпионатов Европы и кубков мира по тяжелой атлетике, прыжкам в воду, велосипедному спорту, спортивной гимнастике», – уточнили в Луганской ОГА.

По 1520 грн получат 32 перспективных спортсмена по олимпийским видам спорта.

Среди них – победители и призеры чемпионатов и кубков Украины по тяжелой и легкой атлетике, прыжкам в воду, спортивной гимнастике, велосипедному спорту, греко-римской борьбе, настольному теннису и боксу.

Пять ведущих спортсменов из состава сборных команд Украины по неолимпийским видам спорта получат областную стипендию в размере 2635 грн. Это победители и призеры чемпионатов мира и Европы по пауэрлифтингу, подводному спорту, военно-спортивному многоборью.

Стипендия в размере 3243 грн назначена 4-м ведущим спортсменам с инвалидностью – победителям и призерам Дефлимпийских игр по легкой атлетике, футболу и каратэ. Кроме того, 8 спортсменов с инвалидностью получат стипендии в сумме 1520 грн.