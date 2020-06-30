Мошенники забирают квартиры пенсионеров и уехавших за границу: Как не стать жертвой аферистов

Пожилые люди по всей Украине становятся жертвами квартирных мошенников. Преступники находят одиноких пенсионеров, а потом обманом вынуждают подписать документы или подделывают их, пишет «Обозреватель».

Иногда в схеме участвуют и чиновники Минюста, которые по поддельным документам вносят данные в реестр прав на недвижимость.

Всего несколько дней назад в Харькове под арест отправили преступную группу, которой удалось украсть 5 квартир. Они находили одиноких пенсионеров или пустые квартиры и подделывали на них документы.

Юрист Александр Плахотник рассказывает, что такая схема работает уже много лет.

«Чаще всего в схеме участвует регистратор или нотариус. Легче всего войти в реестр и внести данные. Но и вычислить виновника в таком случае легко. Второй вариант – подделать, например, документы на кредит под залог квартиры, дождаться "просрочки" кредита и добиться, чтобы в реестр внесли изменения. Но в таком случае нужен "свой" нотариус», – говорит он.

Александр Плахотник отмечает, что чаще всего квартиру, которую вынудили отдать силой, сразу же несколько раз перепродают. В результате вернуть недвижимость уже практически невозможно.

«Буквально несколько недель назад было решение в Запорожье, согласно которому отказали признать недействительным право собственности на квартиру, которая дважды перепродавалась, а изначально была забрана силой. Тогда было доказано, что жилье забрали у первого собственника с применением психологического и физического насилия. Жертву заставили подписать поручение на право распоряжением имуществом. Но если квартиру несколько раз перепродавали, вернуть ее крайне сложно», – добавляет Плахотник.

Своего жилья могут лишиться и люди, уехавшие за границу. Злоумышленники выясняют, что квартира пустует, подделывают договор купли-продажи и продают жилье на подставное лицо, после сделку повторяют. Александр Плахотник поясняет: часто в такой схеме используют паспорта «несознательных украинцев», которые за небольшую плату соглашаются предоставить свои документы для махинаций. Сами же собственники могут даже не подозревать о происходящем.

Риелтор Максим Бабуряк рассказывает: чтобы избежать участия в схеме, осторожным нужно быть как покупателям (чтобы не приобрести украденное жилье), так и всем украинцам, которые владеют квартирами.

Он озвучил главные правила безопасности, которые могут позволить уберечься от мошенничества: