Супер необходимые услуги: В Бахмуте супруги-переселенцы занялись ремонтом и пошивом обуви (Видео)

В Бахмуте (Донецкая обл.) после ослабления карантина возобновила работу мастерская по ремонту одежды и обуви. Работают здесь переселенцы Ирина и Сергей Яценко.

Супруги 2 года назад переехали в Бахмут из неподконтрольной украинской власти Макеевки. В родном городе они имели свой бизнес – три мастерские по ремонту одежды и обуви.

Из Макеевки семья смогла вывезти только одну швейную машину, сейчас имеют 7 – для разных видов тканей. Часть из них закупили за грантовые средства.

«Мы писали бизнес-план о том, что будем шить, изготавливать изделия и обувь, обувь для военных и амуницию, и для спортсменов. В этом городе для нас просто поле деятельности большое. Участников было именно в том конкурсе, кажется 960, и получили грант 72 человека», – рассказала Ирина Яценко.

В своем киоске супруги ремонтируют кожаные сумки, автомобильные чехлы и обувь. «Супер необходимая услуга – растяжка обуви. И она очень редкая, т.к. для этого нужно специальное оборудование. А промышленная обувь делается по стандартным колодкам, не учитываются индивидуальные нюансы, та же полнота ноги», – отмечает Ирина.

Основное же оборудование супруги разместили в гараже. Здесь выполняют сложные заказы: шьют обувь для танцевальных коллективов, делают выкройку деталей и аксессуары из кожи.

В планах семьи был запуск массового изготовления обуви, но из-за карантина его отложили.

«Я всегда хотел массово выпускать обувь. Мне это очень нравится. Я – мастер по пошиву обуви. И изначально, когда пришел в обувной бизнес, эта идея меня не оставляет. Но для массового производства нужны более расширенные возможности, чем ремонт обуви», – говорит Сергей.

Во время карантина семья Яценко не работала, брали на этот период «налоговые каникулы».