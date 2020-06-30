Не приписываем: В Бахмуте рассказали, как формируют статистику больных COVID-19

В Бахмуте нет «приписок» заболевших коронавирусом. Это даже видно по финансированию, которое получает клиника. В этом заверила главный врач Бахмутской многопрофильной больницы интенсивного лечения (БМБИЛ) Светлана Мельникова. В этой больнице лечат пациентов с диагнозом COVID-19, передает «Вільне радіо».

«Поступил пациент с подозрением на COVID-19, на каждое подозрение подается экстренное извещение в санстанцию, в лабораторный центр. При негативном ПЦР-тесте этот диагноз снимается, и по цепочке он везде снимается с регистрации. Когда приходит положительный результат теста, то передается следующее экстренное сообщение в лабораторный центр города, затем в лабцентр области, а из него – дальше в Минздрав Украины», – объясняет Мельникова.

Рассуждения в соцсетях о том, что кто-то сверху указывает врачам, какую статистику подавать, она называет нелепыми. «В нашем городе официальная статистика четко соответствует тем случаям, которые заболели. Мы же каждого пациента можем перечислить пофамильно!», – заверяет главврач.

По ее данным, всего в инфекционном отделении Бахмута с апреля и по сей день от коронавирусной болезни лечились 9 пациентов.

По новым правилам финансирование таких больниц, как БМБИЛ, идет через Национальную службу здоровья Украины по пакетам конкретных услуг конкретным договорам, по которым нужно пролечить определенное количество больных.

Договор предусматривал финансирование по 5,3 млн грн в месяц – при полной загруженности инфекционного отделения. Но поскольку было только 9 пациентов, то эти 5,3 миллиона получили за 3 месяца своей работы. То есть, если бы «дописывали», то получили бы в 3 раза больше денег.

«Мы нашим сотрудникам выплатили за апрельские и майские случаи [надбавки] до 300% – в сумме это вышло 281 тыс. грн. Сейчас мы выплатим еще по 4-м случаям (1 пациент находился у нас 1 сутки, 1 пациент был 11 дней, еще один – 5 дней, другой – 2 дня). Вот за время их лечения медики получат до 300% надбавки», – объясняет Мельникова.

Еще из средств финансирования больница потратилась на оборудование, медицинскую мебель и медсредства. «Также за эти деньги мы купили в лабораторию аппарат для определения уровня газа в крови за почти 300 тыс. грн. Он – в перечне необходимого оборудования. Еще за эти средства мы купили 8 функциональных кроватей и 8 пролежневых матрасов в это же отделение», – рассказывает главный врач БМБИЛ.

По ее словам, стоимость лечения каждого случая коронавирусной болезни разный. Это зависит от тяжести течения болезни и количества дней, проведенных в стационаре. Так, у тяжелого пациента с COVID-19, который лечился в стационаре 11 дней (в том числе на аппарате искусственной вентиляции легких), стоимость лечения составила около 60 тыс. грн. А кто-то из этих 9-ти пациентов лежал в стационаре только 1 день.

«На сегодняшний день в стационаре – 1 подтвержденный случай коронавирусной болезни и 3 подозрения (у них всех пневмонии), из них 1 человек 1929 года рождения. Если у них диагноз COVID-19 не подтвердится, их переведут или в терапевтическое отделение, или на амбулаторное лечение», – говорит Мельникова.

Она дополнила, что работать медикам в защитных костюмах «еще то удовольствие», особенно летом: «К моменту получения результата ПЦР-теста с такими пациентами работают в средствах индивидуальной защиты. Конечно, это неудобно, но это нужно делать, если ты медработник. Они надевают комбинезоны, бахилы, перчатки, маски, респираторы, очки, щитки. Жарко быть просто в любой одежде, а в этом...».