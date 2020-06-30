В США не исключают возможность военного вторжения России в Украину, – Time

Комментарии Владимира Путина о границах РФ в эфире государственного телевидения дали основание опасаться, что Кремль может продолжить военное вторжение в Украину, передает «Останній бастіон».

Как пишет американский журнал Time, в документальном фильме «Россия. Кремль. Путин», вышедшем 21 июня, президент РФ утверждает, что некоторые бывшие советские республики «получили» традиционно исторические территории России в результате распада СССР в 1991 году и не отдали «подарки» из Москвы.

На следующий день пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не имеет территориальных претензий к своим соседям. Однако некоторые американские и европейские чиновники отметили, что обеспокоены потенциальной вероятностью вторжения в соседние с РФ страны. По их мнению, Путин может сделать этот агрессивный шаг, пытаясь отвлечь внимание от проблем в стране и нестабильной российской экономики.

Проведение большого военного парада 24 июня в разгар пандемии, по мнению журналистов Time, также свидетельствует в пользу этого предположения.

Вспомнил Путин в документальном фильме и об аннексии Крыма, заявив, что «Крым всегда был нашим. Даже с юридической точки зрения».

При этом 12 июня после видеоконференции между госсекретарем США Майком Помпео и представителями Европейского Союза, пресс-секретарь американского Госдепартамента Морган Ортагус подтвердила «общую решимость США и ЕС защищать суверенитет и территориальную целостность Украины» и «настаивание на прекращении Россией своих агрессивных действий на Донбассе».

Time пишет об обеспокоенности в политических кругах США из-за того, что «сейчас альянс США и ЕС несколько ослаб из-за внешней политики, проводимой администрацией Трампа».

«Путин чувствует слабость... Атлантический альянс изнашивается, президент Трамп выводит американские войска из Германии, потому что он говорит, что немцы не выполняют свои обязательства по расходам на оборону, а у Путина есть проблемы у себя дома. Это может добавить проблем», – сказал чиновник Белого дома на условиях анонимности.

Журналисты Time после своих разговоров с высокопоставленными источниками делают вывод, что Путин может попытаться использовать растущую напряженность между США и их союзниками по НАТО, сделав еще один шаг на территории Украины или в других странах, которые были частью Советского Союза.