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В «ЛНР» местный житель взорвал «полицейских»

30.06.20 23:11
Граната РГ-42 / Фото из открытых источников
Граната РГ-42 / Фото из открытых источников

В «ЛНР» в городе Ровеньки при задержании преступника погибли два сотрудника местной «полиции». Об этом сегодня, 30 июня, сообщает пресс-служба «МВД ЛНР».

Отмечается, что «полицейские» – 35-летний Сергей Чумаков и 41-летний Руслан Биккинин – пытались задержать подозреваемого в убийстве жителя Ровеньков, 1957 года рождения.

Но он оказал сопротивление – взорвал хранящуюся у него в доме гранату РГ-42.

«Также с места происшествия были изъяты автомат Калашникова, патроны к нему, два ножа, гранты Ф-1 и РГ-42», – говорится в сообщении.

Мужчина задержан.

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