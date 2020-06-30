В сытом Киеве не знают, как быть голодным: Столица теперь живет под грохот шахтерских касок (Видео)

Сегодня, 30 июня, в Киеве шахтеры начали бессрочную акцию протеста. Они требуют от высшего руководства страны шахтам – работу, себе – зарплату. Им должны сотни миллионов гривен за месяцы работы в долг.

Правительственный квартал в центре столицы сегодня проснулся под грохот шахтерских касок.

Также среди требований: Украине – энергетическую независимость и освободить главу энергокомитета Верховной Рады Андрея Геруса.

«Мы хотим убрать Геруса из-за того, что привлечение иностранной электроэнергии не дает развиваться нашим угольным предприятиям. У нас на складах лежит большое количество угля, мы его не можем реализовать! Мы своей электроэнергией можем пользоваться! Зачем нам привлечение иностранной электроэнергии?», – говорит шахтер Леонид Шебанов.

С апреля на Донетчине шахты объединения «Добропольеуголь» – в простое. Потому что отечественное топливо государству не нужно.

«Страдают много шахтерских городов. Это города-сателлиты этих компаний. Если закроют предприятия, то умрут и эти города. А электроэнергия закупается в России, получается – их люди работают, а наши люди – без работы», – отмечает горняк Евгений Потапов.

Пока Украина платила за свет российским энергетикам, отечественные электростанции работали меньше и угля в собственных шахтеров не закупали.

Теперь угледобытчики на митинге возле Офиса президента. Здесь шахтеры из Донбасса и Луганщины. Еще едут в столицу горняки со Львовщины, Волыни и Днепропетровщины. Это работники и частных, и государственных шахт. Некоторые из них зарплату не видел 8 месяцев.

«В сытом Киеве не очень понимают, как быть голодным, как тяжело работать . Завтра будет 1 июля, задолженность по зарплатам шахтеров вырастет. Вчера она составляла 622 млн грн, 300 млн погасили, и снова она вырастет на 530 млн», – отмечает председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Эксперты подчеркивают: такого не было давно. Когда действовала формула «Роттердам +», шахтеры имели работу. Однако дело самой «формулы» расследуют и сейчас, а доказательств вреда от нее так и нет.

«Когда работала формула в 2017-18 годах, долги не превышали сумму 100-150 млн грн. У шахт был потребитель, он покупал эту электроэнергию. А сегодня фактически работа тепловых электростанций предыдущие полгода была искусственно ограничена вследствие непродуманных и непрофессиональных действий руководства комитета ВР. В частности, Андрея Геруса», – комментирует Назар Холодницкий, руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Три часа митинга. На улице у Офиса Президента – грохот касок и лозунги, внутри – переговоры и обещания. Обещают, что рассчитаются с шахтерами государственных рудников. Но надо найти решение, как выжить угольной отрасли далее.

«Мы отдельно обратимся к премьер-министру с просьбой включиться и сделать отдельное заседание энергетического штаба, куда пригласить и представителей государственных шахт, профсоюзов для того, чтобы обсудить не только текущую ситуацию, но и так же наметить план развития угольных регионов», – сказала Юлия Ковалив, замглавы Офиса президента

«Да, действительно, мы удовлетворены. Потому что встреча будет на том уровне, на котором могут приниматься правильные решения», – говорит Дмитрий Зеленый, председатель Конфедерации независимых профсоюзов Донецкой области.

Совещание с членами правительства планируется на днях. Пока решения проблем не будет, шахтеры будут приходить к Офису президента ежедневно, как на работу. Вернуться к труду – в забои – пока не могут.