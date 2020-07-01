На Луганщине бывшего главврача и директора подрядной организации подозревают в завладении крупной суммой денег

На Луганщине бывшего главврача одного из районных территориальных медицинских объединений области и директора частного предприятия подозревают в завладении чужим имуществом в крупном размере путем злоупотребления служебным положением и служебном подлоге, совершенных по предварительному сговору группой лиц, что повлекло тяжкие последствия (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 УК Украины). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Следствием установлено, что в июле 2017 года руководитель медучреждения и директор подрядной организации организовали преступную схему завладения денежными средствами коммунального учреждения.

«Во время проведения ремонтных работ по электроснабжению родильного и хирургического отделения центральной районной больницы должностные лица приобрели необходимое оборудование по значительно завышенной стоимости, составив заведомо ложные официальные документы. Субъекту хозяйствования-посреднику были излишне уплачены денежные средства в сумме более 440 тыс. грн, что составляет почти половину всей стоимости ремонтных работ», – отметили в прокуратуре.