Концовка сезона получилась скомканной: В Донецке рассказали о «Донбасс Опере» (Фото)

В неподконтрольном украинской власти Донецке театр «Донбасс Опера» завершает 88-й театральный сезон.

Как говорится в сюжете одного из «республиканских» телеканалов, сезон получился очень насыщенным. Он вместил в себя 160 спектаклей, 3 из них Донецк увидел впервые.

Кроме того, театр гастролировал в Астрахани (РФ) – показал 5 спектаклей в течение недели, и участвовал в фестивале в Москве, где показал балет «Турандот».

«Концовка сезона, тем не менее, получилась довольно скомканной. Свои коррективы внес режим повышенной готовности. театр с марта и до сегодняшнего дня не обслуживает зрителей. Но за это время театр перестроил всю творческую программу. Начиная с апреля спектакли и концертные программы Донбасс Оперы транслировались в режиме онлайн. Всего состоялось 25 показов в сети интернет и 10 на телеканалах республики», – говорится в сюжете.

В театре работают и над новыми представлениями. Так, был поставлен спектакль Арама Хачатуряна «Спартак». В театре подготовились к премьере на 29 августа и надеются, что к этому времени эпидситуация нормализуется.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube