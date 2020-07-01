Вирус не отступает: На Донетчине выявили 74 новых случая COVID-19 (Карта)

В Донецкой области за прошедшие сутки подтвердили 74 новых случая COVID-19. Об этом сегодня, 1 июля, сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

По словам Кириленко, 74 случая COVID-19 лабораторно подтвердили в Донецкой области в течение суток 30 июня. Глава области уточнил, что 1 случай выявлен в Светлодарске (мужчина 65 лет), по 2 в Мариуполе (45-летняя женщина и 38-летний мужчина), Краматорске (45-летняя женщина и 87-летний мужчина) и Константиновке (две женщины – 36 и 63 лет).

Также 67 случаев зафиксированы в Славянске (5 мужчин возрастом от 13 до 65 лет и 62 женщины возрастом от 3 до 79 лет).

«Как показывают цифры, вирус не отступает. Поэтому, обращаясь к жителям области, подчеркиваю необходимость соблюдать правила личной безопасности и карантинных мероприятий», – отметил Кириленко.

Таким образом, всего с начала карантина на Донетчине зарегистрированы 555 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни, из них: