Хочется приносить людям пользу: Украинский писатель Жадан стал ведущим на радио на Донбассе

Украинский писатель Сергей Жадан стал ведущим волонтерского радио «Тризуб ФМ». Об этом сообщает «UA:Українське радіо».

«Тризуб ФМ» базируется в Карловке и вещает в том числе на неподконтрольные территории Донбасса. «Мы с "Тризубом"давно знакомы. Во время наших волонтерских поездок, когда мы здесь выступали с музыкантами, регулярно сюда заезжали», – рассказал Сергей Жадан.

По его словам, в очередной приезд спонтанно возникла эта идея. «Ну, и здесь во многом карантин сработал, все засиделись по домам, хочется какой-то работы, хочется приносить людям пользу», – сообщил писатель.