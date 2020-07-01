COVID-19 в Украине: За сутки заболели 664 человека

За минувшие сутки в Украине COVID-19 заболели 664 человека. Как передает корреспондент «Донецких новостей», такие данные сегодня, 1 июля, в ходе брифинга озвучил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«За минувшие сутки заболели 664 человека. Из них 32 ребенка и 44 медработника. Были госпитализированы 177 человек. Зафиксированы 14 летальных случаев. При этом выздоровели 433 пациента. В целом за все время пандемии заболели 44998 людей. Из них 3270 детей и 6765 медработников. При этом в целом выздоровели 19548 человек. Летальных случаев 1173», – сообщил министр.

Степанов также отметил, что за минувшие сутки наибольшее количество случаев заболевания зарегистрировано во Львовской (143), Закарпатской (72) и Ровенской (72) областях.

По данным Минздрава по состоянию на утро сегодняшнего дня в Донецкой области зафиксированы 484 случая COVID-19 (по данным Донецкой облгосадминистрации – 555), в Луганской – 80.