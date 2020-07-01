Сводка из зоны ООС за 30 июня: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки зафиксированы 12 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). НВФ вели обстрелы в том числе с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Вследствие обстрелов со стороны НВФ двое военнослужащих Объединенных сил были ранены. Об этом сегодня, 1 июля, сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ вели обстрелы украинских позиций:

вблизи Невельского – из минометов калибром 120 мм;

у Водяного и Авдеевки – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку Песок – из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» НВФ вели обстрелы украинских опорных пунктов:

на подступах к Новотошковскому, Новозвановке, Луганскому и Зайцево – из минометов калибром 120 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

рядом с хутором Вольный (Золотое-4) – из станковых противотанковых гранатометов.

С начала текущих суток НВФ активности не проявляли.

В «ДНР» сообщают, что «войска Киева за минувшие сутки четырежды нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов –10 единиц. Применялись противотанковые управляемые ракеты (ПТУР) и минометы калибром 82 мм. Обстрелам на горловском направлении подвергся район поселка шахты им. Изотова, на донецком – районы "Вольво-центра" и поселка шахты "Октябрьская", на мариупольском – окрестности села Стыла в Старобешевском районе».

В «ДНР» также уверяют, что «украинские войска сегодня утром нанесли удары по окраине Донецка. Выпущено 11 мин калибром 82 мм, произведено 40 выстрелов из БМП-2, также применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 1 раз за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелу подвергся район села Калиновка. Огонь велся из минометов калибром 120 мм».