«Коронавирусная вышка» и рыбки в фонтане: Донецк – в объективах фотографов

Неподконтрольный украинским властям Донецк в последние дни июня накрывала предгрозовая жара. Как в это время выглядел город, запечатлели местные фотографы, передают «Донецкие новости».

Евгения Карпачева отметила, что день 30 июня был жарким, в то время как синоптики пугали грозой и дождем. Фотограф запечатлела центр города, прогуливающихся людей, фонтаны – и рыбок в одном из них.

Александр Валентинович также запечатлел городские пейзажи, отдыхающих на набережной Кальмиуса, причудливые тучи на небе.

Пользователи соцсетей особо отметили кадр, на котором – одна из архитектурных достопримечательностей – так называемая «Королевская башня» (это жилой дом в Ворошиловском р-не, примерно в 150 м от реки Кальмиус). «Коронавирусная вышка 5G… 27-этажная гравицапа», – пишут в комментариях.