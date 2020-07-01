Избил водителя: На Донетчине патрульному сообщили о подозрении

На Донетчине инспектора патрульной полиции подозревают в превышении служебных полномочий и избиении водителя. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

По данным предварительного расследования, 18 мая 2020 года в Мариуполе полицейский обеспечивал безопасность дорожного движения с применением технического прибора измерения скорости транспортных средств «TruCam».

«Остановив автомобиль ВАЗ 2107 правоохранитель составил в отношении водителя постановление о привлечении к административной ответственности за превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств. После непродолжительного спора, полицейский выключил свою камеру видеонаблюдения и с нецензурной бранью силой вытащил водителя на обочину, повалил его на землю и избил», – рассказали в пресс-службе.

В случае доказательства вины, мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.