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В Северодонецке и Лисичанске: На Луганщине выявили новые случаи COVID-19 (Карта)

01.07.20 10:36
Работа медиков при пандемии
Работа медиков при пандемии / Фото: radiosvoboda.org

За прошедшие сутки в Луганской области выявлены 3 новых случая инфицирования COVID-19. Об этом сегодня, 1 июля, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

«Жителю Северодонецка, больному пневмонией, после ПЦР-исследования установлен диагноз коронавирусной инфекции (лечится в стационаре). Еще 2 положительных результата получили жители г. Лисичанска, контактировавшие с заболевшим раньше (лечатся амбулаторно)», – уточнили в центре.

Всего за весь период эпидемии по Луганской области обработаны 587 подозрительных на коронавирусную инфекцию случаев заболеваний.

По состоянию на 1 июля зарегистрированы 83 лабораторно подтвержденных методом ПЦР случаев COVID-19, из них:

  • 59 человек выздоровели;
  • 24 человека продолжают лечение, из них 6 госпитализированы, остальные – амбулаторно;
  • 0 летальных случаев.

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