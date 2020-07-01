В селе на Луганщине построят новую амбулаторию

В Новопсковском районе Луганской области построят новую амбулаторию. Об этом сегодня, 1 июля, сообщает пресс-центр Луганской облгосадминистрации.

Как рассказали в пресс-центре, в рамках развития системы здравоохранения в сельской местности в 2020 году на территории Новопсковского района, в селе Пески, запланировано строительство новой амбулатории общей практики семейной медицины на 2 врача – с жильем.

На строительство медицинского учреждения из государственного бюджета и областного бюджета выделены 12 969,0 тыс. грн. Уже разработана проектно-сметная документация, проходят тендерные процедуры по определению подрядчика по выполнению строительных работ.

Также в этом году планируется осуществить капитальный ремонт здания лечебного корпуса КНС «Новопсковское ТМО». Здесь предполагается провести ремонт системы отопления, утеплить крышу и стены, заменить окна и двери, обработать деревянные конструкции огнеупорным раствором и т.п. На эти цели из областного бюджета выделены 6800,0 тыс. грн. Уже проведены тендерные процедуры и заключен договор о выполнении строительных работ с подрядчиком. Работы планируется начать в июле-августе.