Глава Минздрава рассказал, как вернуться в Украину и не проходить самоизоляцию

Украинцы и иностранцы, которые прибывают в Украину из стран «красной зоны», могут не проходить 14-дневную самоизоляцию, но для этого необходимо пройти ПЦР-тестирование. Об этом сегодня, 1 июля, в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

«Мы говорим не про отмену самоизоляции. Последним решением правительства были внесены изменения, касающиеся приезжающих в Украину иностранцев из стран "красной зоны". Когда человек приезжает из страны, которая отнесена к "красной зоне", он должен установить приложение "Дій вдома" и пойти на самоизоляцию на 14 дней. Но если есть желание быстрее выйти из самоизоляции, то можно пройти соответствующее ПЦР-тестирование», – сказал Степанов.

Пройти тест можно в государственных или частных лабораториях и лабораторных центрах.

«Если тест негативный, эта лаборатория информирует Центр общественного здоровья, и человек исключается из приложения "Дій вдома"», – сказал Степанов.

При этом глава Минздрава подчеркнул, что в таком случае ПЦР-тест делается за счет того, кто проходит тестирование.