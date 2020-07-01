95% идет на базы в Россию: Как сегодня работает в Донецке завод холодильной техники (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке работает завод по производству холодильников.

Как говорится в сюжете одного из российских телеканалов, завод «Донфрост» (работает на базе захваченных мощностей завода «Норд») в Донецке производит холодильники.

«Кроме компрессоров, которые мы покупаем в Белоруссии, Китае и в России, все остальное мы вырабатываем сами, начиная от порошковой краски и заканчивая полистиролами», – уверяет «директор» завода Константин Климов.

В 2016 году российский инвестор вложил деньги в предприятие. Сейчас с конвейера сходят 34 модели холодильников в 85 вариантах. В год завод дает 137 тыс. холодильников, 95% из них идут на базы в Россию – в Москву, Петербург, Краснодар, Ростов, Пятигорск. И потом донецкие холодильники продают по всей РФ.

Также сообщается, что предприятие модернизировали, завозились новые линии.

В целом же, как уверяют на российском телеканале, в «ДНР» работают 34 «крупных серьезных предприятия».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube