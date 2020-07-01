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Прогулка на Карачун закончилась для женщины вызовом спасателей

01.07.20 10:59
Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области
Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области

Для жительницы Славянского района прогулка с дочерью на гору Карачун закончилась вызовом спасателей. Об этом сегодня, 1 июля, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Вечером во вторник, 30 июня, спасатели получили информацию о том, что в с. Андреевка нужна их помощь. Местная жительница с дочерью пошли на прогулку на гору Карачун, забрались на крутую гору высотой более 50 метров, а спуститься не смогли. К ним на помощь выехали бойцы 6-го Государственного пожарно-спасательного отряда, которые помогли женщине и ребенку спуститься с горы.

Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области
Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области
Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области
Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области
Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области

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