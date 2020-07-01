В «ДНР» от коронавируса лечатся более 700 человек

В «ДНР» за прошедшие сутки выявили 30 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сегодня, 1 июля, сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«Согласно исследованиям, проведенным 30 июня, выявлены 30 случаев заболевания COVID-19. Все случаи новой коронавирусной инфекции выявлены у лиц, контактных с заболевшими ранее, среди них 4 медицинских работника. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь», – уверяют в «минздраве».

Всего по состоянию на 10:00 1 июля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 1166: