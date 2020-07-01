Вода прозрачная: Житель Донецка показал «альтернативу Седово» (Видео)

Житель неподконтрольного украинской власти Донецка, публикующийся под ником «Стиг Барди» в соцсетях, показал «альтернативу Седово» – реку Камышеваха в Старобешевском (после переименования – Кальмиусском) районе.

Мужчина отметил, что можно отдохнуть, позагорать на пляже у водоема и не ехать на море. Дончанин с семьей преодолел около 50 км. «Сегодня у нас будет выездная экскурсия на один из более-менее чистых водоемов под названием Камышеваха», – рассказал он.

«Кто будет первый раз ехать по этой дороге, старобешевской-новоазовской, будьте аккуратны – дорога идет идеально гладкая, и тут бабам – и погнали куски плохой дороги», – поделился дончанин.

Приехав на благоустроенный пляж, мужчина отметил, что вода очень чистая и прозрачная, на пляже – песок, спуск в воду пологий и очень удобный для детей. Для взрослых в пределах зоны купания есть пирс, откуда можно нырять.

Добраться на пляж можно только на личном транспорте.