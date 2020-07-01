Халатность ценой в 1,7 млн грн: На Донетчине будут судить председателя сельсовета

Прокуратура Донецкой области направила в суд обвинительный акт в отношении председателя одного из сельских советов Бахмутского района. Чиновника обвиняют в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним (ч. 2 ст. 367 УК Украины). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В пресс-службе сообщили, что в 2018-м году между сельским советом и обществом с ограниченной ответственностью был заключен договор о реконструкции системы водоснабжения общей стоимостью более 10,3 млн грн.

«Председатель сельсовета, ненадлежаще исполняя свои служебные обязанности, подписал полученные от подрядчика акты выполненных работ, не проверив внесенные в них заведомо ложные сведения о стоимости водопроводных труб. В результате небрежного отношения должностного лица к контролю за обеспечением эффективного использования бюджетных средств подрядной организации незаконно перечислено свыше 1,7 млн грн», – сообщили в прокуратуре.

Сейчас досудебное расследование завершено. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.