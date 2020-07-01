Появилась новая «республика»: В соцсетях обсуждают, как попасть на морской курорт «ДНР» (Фото)

В неподконтрольный украинским властям курортный поселок Седово (Донецкая обл.) можно заехать только по спискам. Ситуацию с въездом обсуждают местные жители в соцсетях.

В частности, в местном паблике говорится, что пляжи в Седово пустуют. Цены в сравнении с прошлым годом – выросли. «С такими ценами, как в Седово гнут, чтоб еще лет 10 были у вас такие пляжи… Н-да... В этом году жители Седово решили сезон за месяц окупить. Точно проще в РФ отдохнуть… Мало людей, пляжи пустые», – пишут люди.

Седово / Фото из открытых источников

Отмечается, что в Новоазовский район пропускают только тех, кто для отдыха регистрировался у физических лиц – предпринимателей или в пансионатах, то есть, приобретал путевку. «Въезд по спискам от ФЛП или по путевкам в пансионат. Звоните хозяевам, у кого есть ФЛП, скидываете им свои данные, время и дату приезда, они эти данные передают на БП, и только после этого можно будет проехать», – пишут в сообществе.

В соцсетях ищут способы обойти такие запреты:

Жора: «А почему нельзя зарегистрироваться там, где есть ФЛП, а по приезду пойти совсем по другому адресу?»;

«Отдых в Седово»: «Потому что хозяин ФЛП сразу же стуканет участковому. Ну а далее будут неприятные последствия, как обещают»;

Жора: «И участковый будет бегать по всему Седово, пока меня не найдет?»;

Алина: «Нет, он подаст вашу фамилию на блокпост, и вы не выедете».

Как отмечают люди, сложности со въездом есть и у тех, кто хочет привезти работников для обустройства своего жилья под аренду. Жительница Донецка Юлия рассказывает, что ей нужно проехать с помощниками, чтобы «сделать уборку, принять отдыхающих и заплатить налоги в республику». Женщина пишет, что столкнулась с такой проблемой и не понимает, почему с этим должны быть сложности.

Возмущениями делятся и иные пользователи соцсетей: «Тоже в шоке от таких законов, значит, принимать могут только ФЛП и юрлица, а как туда попасть, если ты не житель Седово, чтоб навести порядок, предоставить людям чистую и убранную территорию после зимы, это уже сами ищите "выход из ситуации"… Почему я, гражданин ДНР, не могу проехать к морю? Пушилин, ты че, реально берега попутал?... Цирк… А чего седовчане свои данные не отправляют в Шахтерск, например, чтобы им въехать в Шахтерск?... Бред, у нас появилась новая республика – новоазовская народная республика… Так они нас отучат в Седово ездить. И будет народ ездить в РФ. Зачем они так наказывают седовчан? Логика нашего государства зашкаливает».

Местные жители делятся информацией о том, что данные на детей до 14 лет подавать не нужно. Также некоторые советуют проехать блокпост, заплатив взятку, но это, уточняют люди, не гарантирует, что отдыхающих пропустят.

Напомним, с 1 июля на неподконтрольной украинскому правительству части донецкого Азовья – в Седово и Безыменном – начали принимать отдыхающих.