В ВСУ за сутки зафиксировали 9 случаев COVID-19

За минувшие сутки в Вооруженных силах Украины зарегистрированы 9 новых случаев COVID-19. Об этом сегодня, 1 июля, сообщает пресс-служба Командования Медицинских сил ВСУ.

«Из них на лечении в учреждениях здравоохранения находятся 3 человека (Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" – 2 военнослужащих и Ровенский военный госпиталь – 1 военнослужащий). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение. На лечении в дома под наблюдением медицинской службы находятся 6 человек (Львовская область – 3 военнослужащих и 1 работник ВС Украины, Винницкая – 1 военнослужащий и Николаевская – 1 работник ВС Украины). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания», – говорится в сообщении.

По состоянию на утро сегодняшнего дня в ВСУ COVID-19 болеют 187 человек. За время пандемии выздоровели 312 человек, летальных случаев – 5. На изоляции, в том числе самоизоляции, находится 539 человек. У 61 военнослужащего изоляция заканчивается в ближайшие трое суток.