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«Единственно правильное решение»: Яценюк прокомментировал «дело Порошенко»

01.07.20 12:26
Арсений Яценюк / Фото из открытых источников
Арсений Яценюк / Фото из открытых источников

Единственно правильное решение по так называемому «делу Порошенко» – отозвать подозрение и закрыть дело. Такое мнение выразил лидер «Народного фронта», премьер-министр Украины в 2014-2016 годах Арсений Яценюк в своем Facebook накануне очередного заседания Печерского райсуда Киева по этому делу.

«Иначе это политическое дело, как и другие против оппозиции, приведут к необратимым политическим последствиям для тех, кто их начал», – подчеркнул Яценюк.

«Мы уже это проходили в недавнем прошлом», – добавил политик.

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