Ты в полном сознании: Врач Донетчины рассказала, как умирают больные коронавирусом

Больной коронавирусом умирает страшно, потому что все это время находится в сознании. Об этом рассказала главный врач Бахмутского центра первичной медицинской помощи Светлана Шабалина, передает «Вільне радіо».

Например, в Бахмутской объединенной территориально громаде от COVID-19 умерли 3 пациента. «Всего у нас зарегистрировали 24 заболевших (в самом Бахмуте – 23 случая, – ред.) с начала пандемии, из них 8 пациентов выздоровели, еще 13 человек до сих пор лечатся, а 3 – умерли. Из 8-ми выздоровевших 4 лечились амбулаторно, то есть это легкая форма. 12 человек до сих пор лечатся амбулаторно. Это много или мало для города с 85-тысячным населением? Пожалуй, мало, чтобы лично столкнуться именно с этими людьми», – сказала Шабалина.

Она настаивает, что статистика объективна – количество больных не приписывают и не занижают. И выявленных случаев болезни в Бахмутской ОТГ действительно мало.

Однако главврач добавляет, что в реальности заболевших – больше, т.к. в стране не проведено массовое тестирование населения. Но в этом случае нужно ориентироваться на количество госпитализированных, у которых проявилась болезнь. «Для меня, как для врача, неважно количество выявленных, так как я понимаю: их больше, чем мы видим в статистике (потому что мы не проводим массовую диагностику). Для меня признаком является загруженность стационаров, количество людей, нуждающихся в интенсивной терапии и кислорода, а также количество тяжелых случаев», – пояснила медик.

По мнению Шабалиной, обычные люди часто не верят статистике, потому что существует историческое недоверие к государственным органам. «У нас нет доверия к государству. Мы всегда "рисовали" какую выгодную цифру, чтобы что-то доказать на мировом уровне: мы тоже что-то значим. И очень трудно возвращать доверие населения к этим учреждениям, и в медицине в том числе», – отметила она.

По небольшому количеству умерших от COVID-19, Светлана Шабалина риторически замечает: «Окей, сколько вам нужно "положить трупов ", чтобы вы поняли, что это страшно? Если где-то кто-то умер, то это чья-то мать, отец, брат, друг, человек. Кто-то был дорог кому-то. Нужно, чтобы заболела ваш родной человек?».

Она еще раз напоминает главное отличие коронавирусной болезни от других состояний, от которых традиционно умирает много украинцев – это заразная болезнь, от нее не застрахован никто. И неизвестно у кого будет тяжелое ее течение.

«Если человек не сталкивался с тяжелым пациентом, который практически в сознании умирает (а это видят врачи) – мне нечего сказать таким людям. Это когда отказывают легкие, а ты в полном сознании. И тебе просто не хватает воздуха. Это удушье, это пытки», – пояснила врач.

Напомним, что судмедэксперту из Бахмута приходилось делать вскрытие умерших от коронавируса, и он был поражен состоянием легких.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 1 июля в Украине коронавирусом заболели 44 998 человек (19 548 пациентов выздоровели, 1 173 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 555 инфицированных (выздоровели – 202 пациентов, летальных случаев – 9), Луганской области – 83 (выздоровели – 59 человек, летальных случаев – 0).

В «ДНР» – 1166 случаев COVID-19 (выздоровели 373 человек, летальных случаев – 71). В «ЛНР» (на 30 июня) – 500 заразившихся (выздоровел 446 человека, летальных случаев – 13).