Можно посещать бассейны и кинотеатры: В «ДНР» сняли ряд «коронавирусных» ограничений

В «ДНР» разрешили работу кинотеатров, театров, музеев и ряда других организаций, которая ранее была приостановлена в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом говорится в «указе» «главы ДНР» Дениса Пушилина, опубликованном на местных интернет-ресурсах 30 июня.

В «республике» сняли запрет на посещения кинотеатров, театров, музеев, библиотек, концертных организаций, культурных центров, клубных организаций. «Указом» также разрешена работа спортивных клубов, фитнес-центров, бассейнов и других учреждений, где проводятся учебно-тренировочные занятия. Кроме того, разрешается проводить досуг в развлекательных центрах.

«Документом предписывается обеспечить на данных объектах соблюдение санитарных норм и правил противодействия коронавирусной инфекции», – уверяют в «республике».