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Вышла, когда стемнело: На Харьковщине пограничники задержали женщину с «контрабандой» мяса и сала

01.07.20 13:02
Госпогранслужба Украины / Фото из открытых источников
Госпогранслужба Украины / Фото из открытых источников

В Харьковской области недалеко от железнодорожной станции «Одноробовка» пограничники задержал женщину, которая несла россиянину сало и мясо. Об этом сегодня, 1 июля, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«Вчера (30 июня, – ред.) как стемнело, женщина двинулась в сторону границы с РФ вне установленных пунктов пропуска. Как выяснилось, продукты питания – пять пакетов с мясом и салом, наша соотечественница хотела передать своему любимому мужу, который живет на территории России», – рассказали в Госпогранслужбе.

За попытку незаконного пересечения границы на гражданку Украины составлены административные материалы, дело передано в суд.

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