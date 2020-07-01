Поезд Киев – Лисичанск будет курсировать по новому расписанию

На Луганщине прорабатывается новое расписание движения поезда «Киев-Пассажирский – Лисичанск» (№ 020), который будет курсировать до Попасной. Об этом сообщил глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай, передает пресс-служба ОГА.

«Конечно, мы заинтересованы, чтобы межобластное железнодорожное сообщение охватывало как можно больше населенных пунктов Луганщины. Прежде всего, для удобства местных жителей. Ранее железнодорожный вокзал в Попасной принимал достаточное количество поездов. Однако из-за боевых действий там осталось только пригородное сообщение при развитой инфраструктуре. Вопрос курсирования поезда из Киева в Попасную мы начали прорабатывать еще до начала карантина и сейчас достигли согласия», – сказал Сергей Гайдай.

Он отметил, что уже успешно завершились переговоры с руководством АО «Укрзализныця». Кроме того, получено необходимое согласование из штаба Операции Объединенных сил.