«Мы не будем стоять в стороне»: Фонд Рината Ахметова продолжает передавать государственным больницам современные аппараты ИВЛ

В июне Фонд Рината Ахметова и структуры SCM передали государственным медучреждениям 32 аппарата ИВЛ высокого класса. Все они уже установлены в больницах и начали спасать жизни украинцев. Всего государственным учреждениям здравоохранения будет передано 200 единиц современных моделей этой техники. Об этом сегодня, 1 июля, сообщает пресс-служба Фонда.

«Мы не будем стоять в стороне – мы помогали, помогаем и будем помогать. В сотрудничестве с МОЗ мы сделаем все, чтобы не допустить эпидемии коронавируса в городах нашего присутствия и во всей стране. Только объединив наши усилия перед лицом опасности, мы сможем сделать так, чтобы Украина справилась со всеми вызовами, которые перед ней стоят», – подчеркнул Ринат Ахметов.

Партия высококлассных аппаратов искусственной вентиляции легких, переданная медучреждениям в июне – крупнейшая на сегодня, привезенная в страну с начала эпидемии.

«Фонд Рината Ахметова четвертый месяц оказывает беспрецедентную по своим масштабам помощь украинской медицине. В рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней" системно передается в государственные больницы современное оборудование и средства защиты для врачей. Один из значительных проектов Фонда, реализуемый прямо сейчас – аппараты ИВЛ для государственных больниц – призван повысить уровень экстренной помощи в Украине. Теперь благодаря уникальному проекту Фонда Рината Ахметова высококачественная медицинская помощь будет доступна максимально большому числу людей. А поскольку работать аппараты будут долгие годы, будут спасены тысячи жизней», – отметила член Наблюдательного совета Фонда Наталья Емченко.

Суперсовременное медоборудование – в самые отдаленные уголки страны

О том, как важна и своевременная помощь Фонда, говорили весь июнь во всех уголках страны. По словам мэра Мирнограда (Донецкая обл.) Александра Брыкалова, помощь Фонда Рината Ахметова для региона приходит в самый нужный момент: «Мы с детства слышим фразу – друзья познаются в беде, и с возрастом убеждаемся в ее истинности. Сегодняшнее мероприятие тому подтверждение. Когда в Украину пришла беда, медики не остались один на один с этой проблемой. Наши друзья помогают и передают им настолько дефицитное и актуальное оборудование, которое сейчас необходимо для спасения жителей всей Украины. Спасибо огромное за это!».

Новые аппараты ИВЛ от Фонда Рината Ахметова впечатлили медиков своими техническими возможностями.

«От себя лично и всех медицинских работников больницы хотел бы поблагодарить Фонд Рината Ахметова за неоценимую помощь и понимание проблем здравоохранения. Мне даже сложно представить, что это именно аппарат ИВЛ, настолько он современный и крутой. Это аппарат высокого класса. Большое спасибо», – сказал директор Центральной горбольницы Рубежного (Луганская обл.) Эдуард Кравченко.

Фонд передает высококлассные аппараты ИВЛ именно туда, где они больше всего нужны

Во многих больницах аппараты ИВЛ получили впервые. Но даже там, где аппараты были раньше, медики отмечают острейшую нехватку оборудования. Особенно в западных областях страны, пострадавших от коронавируса больше всего.

Сразу шесть современных аппаратов ИВЛ от Фонда Рината Ахметова и ДТЭК получил Львовский областной фтизиопульмонологический клинический лечебно-диагностический центр. Также шесть аппаратов ИВЛ получила Ивано-Франковская область. По словам главы Ивано-Франковской ОГА Виталия Федорива, медики региона на деле ощутили поддержку.

«Спасибо за эту большую и важную помощь. Фонд был с нами, когда было действительно тяжело. Благодаря этим аппаратам помощь получат те больные, которые продолжают поступать в стационары. Такое высокотехнологичное оборудование очень нужно медучреждениям, которые первыми стали на защиту здоровья людей», – сказал Виталий Федорив.

Как рассказал главврач Ивано-Франковского областного фтизиопульмонологического центра Любомир Малофий, аппарат ИВЛ – одна из главных потребностей украинских больниц.

«Хочу поблагодарить Фонд Рината Ахметова за аппаратуру, с которой будут работать и оказывать помощь наши специалисты. У нас были пациенты, которые нуждались в таких аппаратах, но не всем мы могли их предоставить из-за нехватки. Теперь у наших врачей таких случаев не будет», – отметил Любомир Малофий.

Два аппарата искусственной вентиляции легких Monnal T75 производства Air Liquide Medical Systems SA (Франция) медикам Харьковской областной клинической инфекционной больницы Фонд Рината Ахметова передал вместе с ФК «Шахтер».

Председатель Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер поблагодарил за своевременную помощь.

«То, что делают бизнесмены, Фонд Рината Ахметова и футболисты, очень важно для нас. Мы понимаем, что без поддержки этих активных людей наша медицина, наверное, не выдержала бы. Поэтому я благодарен за помощь. Она на 100% своевременная, так как инфекционная больница заполнена, и в реанимации до сих пор находится достаточно много людей», – сказал Алексей Кучер.

Краткий итог июня

32 современных аппарата ИВЛ от Фонда Рината Ахметова в июне получили:

Донецкая область – Мариуполь, Константиновка, Мирноград, Краматорск, Бахмут;

Луганская область – Старобельск, Рубежное;

Ивано-Франковская область – Косив, Надворная, Ивано-Франковск;

Днепропетровская область – Кривой Рог;

Львов;

Харьков;

Киев.

Кроме того, в июне Фонд Рината Ахметова начал передавать медикам, работающим с COVID в отделениях интенсивной терапии, которые получили ИВЛ от Фонда, сертификаты на комплект медицинской спецодежды. Врачи могут по QR-коду выбрать необходимые размеры одежды, и она будет сшита для них по спецзаказу. Первые готовые подарки накануне Дня медработника Украины получили в Бахмутской многопрофильной больнице интенсивного лечения (Донецкая обл.). А коллективы станций «скорой помощи», которым ранее Фонд передал спецавтомобили в рамках проекта «200 скорых для Украины», получили в подарок кофемашины.

1 июля Фонд Рината Ахметова доставил в Украину очередную крупную партию помощи – 70 современных аппаратов ИВЛ. Они будут распределены в государственные медучреждения в регионах.