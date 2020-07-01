На Донетчине патрульного будут судить за вымогательство

На Донетчине патрульного полицейского будут судить за вымогательство и получение неправомерной выгоды. Об этом сегодня, 1 июля, сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

«Следствием установлено, что в марте 2020 года во время дежурства полицейский обнаружил у гражданина психотропное вещество, оборот которого запрещен. За "вознаграждение" в 1 тыс. долл. США правоохранитель обещал помочь избежать уголовной ответственности за хранение наркотиков. Впоследствии полицейский согласился на 10 тыс. грн взятки, которые гражданин перечислил на его банковскую карточку», – говорится в сообщении.

В настоящее время полицейский отстранен от исполнения должностных обязанностей.

В случае доказательства вины ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.