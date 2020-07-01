Погашены все долги перед горняками государственных шахт, – Шмыгаль

Правительство погасило все долги перед шахтерами государственных шахт. Об этом сегодня, 1 июля, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства, передает корреспондент «Донецких новостей».

«Вопрос зарплат украинским шахтерам. Еще в прошлую пятницу Министерство энергетики выплатило дополнительные почти 340 млн грн шахтерам государственных шахт. Это означает, что впервые за значительный период у государства нет долгов перед шахтерами государственных шахт в текущем режиме. Почти 40 тысяч работников получили надлежащую зарплату», – сказал премьер.

По его словам, президент давал соответствующее поручение решить вопрос задолженности по зарплатам шахтеров, и в дальнейшем отслеживать эту ситуацию, а в случае необходимости, принимать оперативные решения.