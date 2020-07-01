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Погашены все долги перед горняками государственных шахт, – Шмыгаль

01.07.20 14:24
Денис Шмыгаль / Фото: скриншот видео YouTube
Денис Шмыгаль / Фото: скриншот видео YouTube

Правительство погасило все долги перед шахтерами государственных шахт. Об этом сегодня, 1 июля, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства, передает корреспондент «Донецких новостей».

«Вопрос зарплат украинским шахтерам. Еще в прошлую пятницу Министерство энергетики выплатило дополнительные почти 340 млн грн шахтерам государственных шахт. Это означает, что впервые за значительный период у государства нет долгов перед шахтерами государственных шахт в текущем режиме. Почти 40 тысяч работников получили надлежащую зарплату», – сказал премьер.

По его словам, президент давал соответствующее поручение решить вопрос задолженности по зарплатам шахтеров, и в дальнейшем отслеживать эту ситуацию, а в случае необходимости, принимать оперативные решения.

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