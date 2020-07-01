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Красный Крест направил очередную партию гуманитарной помощи на неподконтрольную часть Донбасса

01.07.20 14:36
Фото: Пресс-служба Госпогранслужбы Украины
Фото: Пресс-служба Госпогранслужбы Украины

Международный комитет Красного Креста направил 4 грузовика с гуманитарной помощью на неподконтрольную украинским властям часть Донбасса. Автомобили с гуманитарным грузом были пропущены через контрольный пункт въезда-выезда «Новотроицкое». Об этом сегодня, 1 июля, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Как отмечается, груз пропустили согласно распоряжению командующего Объединенных сил.

«Автомобили проследовали через КПВВ "Новотроицкое" по маршруту Киев–Донецк. Для помощи гражданам, находящимся на временно оккупированной территории Украины, Международный комитет Красного Креста направил 45 тонн стройматериалов и измельчителей кормов», – говорится в сообщении.

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