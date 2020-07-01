Вопрос открытия КПВВ обсудят на очередном заседании ТКГ, – нардеп

Вопрос открытия КПВВ на Донбассе обсудят на очередном заседании Трехсторонней контактной группы. Об этом сегодня, 1 июля, в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Украины Муса Магомедов.

«Алексей Резников (вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, – ред.) подтвердил, что мы снова выносим вопрос открытия КПВВ во вторник на гуманитарную группу и в среду на Трехстороннюю контактную группу. Однако это не факт, что даст положительный результат, так как на каждой ТКГ поднимается этот вопрос», – написал Муса Магомедов.

«До тех пор, пока люди не решатся выйти на улицу и потребовать от руководства "квазиреспублик" открытия КПВВ, шевелиться они не начнут. А под дулами автоматов митинговать – такое себе мероприятие. Поэтому боюсь: наши люди будут продолжать оставаться заложниками. Если честно, руки уже опускаются. Простите...», – добавил нардеп.

Напомним, что «ДНР» с 28 июня опять закрыла свой единственный работавший несколько дней КПП «Еленовка». Украинские пограничники предупреждают граждан о возможных проблемах с пересечением линии разграничения.