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Кабмин выделит 305 миллионов гривен на жилье для ветеранов боевых действий на Донбассе

01.07.20 15:12
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Кабинет министров Украины выделит 305 млн грн на закупку жилья для почти 300 семей военнослужащих, которые защищали территориальную целостность страны на Донбассе. Об этом сегодня, 1 июля, во время заседания правительства сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент «Донецких новостей».

«Речь идет о военнослужащих, которые принимали участие в отражении вооруженной агрессии России на Донбассе и во время этой войны получили ранения. 305 млн грн пойдут на то, чтобы обеспечить квартирами или домами почти 300 военных и их семей. Эти люди защищали нашу независимость, территориальную целостность, это наши герои, потому мы как правительство и общество должны отдавать им надлежащую честь, в том числе создавать достойные условия для их жизни и работы», – сообщил глава правительства.

Денис Шмыгаль отметил, что важно, чтобы воины на передовой знали, что государство тут, на мирной земле, подставит им плечо и поможет их семьям.

По его словам, это решение касается не только социальных обязательств, но и безопасности страны.

Ранее сообщалось, что на квартирном учете в Донецкой области находятся 854 участника антитеррористической операции из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

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